08.04.2026 07:35:58

RATIONAL Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel von Rational von 1100 auf 1035 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Zahlen zum ersten Quartal reduzierte Analyst Philippe Lorrain seine Schätzungen für den Großküchenausrüster. Die Aktie bleibt für ihn aber eine klare Anlageempfehlung, da sie in typischen Auf- und Abschwungphasen mit Defensivqualitäten glänze und über eine starke Wettbewerbsposition mit hohen Markteintrittsbarrieren verfüge. Zudem könnten Anleger mit Rational auf positive langfristige Trends in der Gastronomie setzen, schrieb Lorrain am Dienstag. Obendrein sei die Bilanz solide und die Finanzkennzahlen seien stark./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 035,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
634,50 € 		Abst. Kursziel*:
63,12%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
663,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,99%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:35 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.04.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
25.03.26 RATIONAL Buy Warburg Research
24.03.26 RATIONAL Halten DZ BANK
23.03.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
