WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel von Rational von 1100 auf 1035 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Zahlen zum ersten Quartal reduzierte Analyst Philippe Lorrain seine Schätzungen für den Großküchenausrüster. Die Aktie bleibt für ihn aber eine klare Anlageempfehlung, da sie in typischen Auf- und Abschwungphasen mit Defensivqualitäten glänze und über eine starke Wettbewerbsposition mit hohen Markteintrittsbarrieren verfüge. Zudem könnten Anleger mit Rational auf positive langfristige Trends in der Gastronomie setzen, schrieb Lorrain am Dienstag. Obendrein sei die Bilanz solide und die Finanzkennzahlen seien stark./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 035,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
634,50 €
|
Abst. Kursziel*:
63,12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
663,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,99%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Analysen zu RATIONAL AG
|07:35
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|24.03.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|23.03.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:35
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|25.03.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|23.03.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|20.03.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|20.03.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|23.03.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
