DEUTZ Aktie

9,55EUR 0,67EUR 7,55%
DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

08.04.2026 07:03:33

DEUTZ Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Transformation beim Motorenhersteller gehe weiter, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Das Geschäft sei inzwischen robuster als früher./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,73 € 		Abst. Kursziel*:
26,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,24%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:03 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
03.03.26 DEUTZ Buy Warburg Research
06.01.26 DEUTZ Buy Warburg Research
16.12.25 DEUTZ Buy Warburg Research
