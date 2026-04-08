HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Transformation beim Motorenhersteller gehe weiter, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Das Geschäft sei inzwischen robuster als früher./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
8,73 €
Abst. Kursziel*:
26,07%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
9,55 €
Abst. Kursziel aktuell:
15,24%
Analyst Name::
Lasse Stueben
KGV*:
-
Analysen zu DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|07:03
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.01.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
