AIXTRON Aktie
|35,65EUR
|1,70EUR
|5,01%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIXTRON SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
33,67 €
Abst. Kursziel*:
3,95%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
35,65 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1,82%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu AIXTRON SE
|07:55
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
|26.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|08:58
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07:03
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|06:53
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG