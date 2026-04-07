STMicroelectronics Aktie
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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen im europäischen Halbleitersektor für das erste Quartal nannte Analyst Francois-Xavier Bouvignies ASML, ASMI und STMicro als seine "Top Picks". Bei Nordic Semi sieht er Risiken für die Schätzungen. Für den Sektor der Telekomausrüster bleibt er vorsichtig, Ericsson hält er hier für besonders unattraktiv, wie aus der Einschätzung vom Freitag hervorgeht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
30,93 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
30,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
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|Barclays Capital
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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