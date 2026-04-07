GEA Aktie
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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach einer Veranstaltung mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Dort habe es nichts substantiell Neues gegeben, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Anlagenhersteller zufolge hat der Krieg im Nahen Osten voraussichtlich keine größeren Auswirkungen auf die Nachfrage, die Lieferketten und die Kostenbasis./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
61,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,01%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
60,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,40%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
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