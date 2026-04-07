EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Finanzielle Vorteile für Evotec aus der Übernahme von Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead dürften Investoren in den fairen Wert der Evotec-Aktien bislang nicht eingepreist haben, vermutete Charles Weston in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die in Aussicht gestellten etwa 100 Millionen Euro entsprächen etwa elf Prozent der Marktkapitalisierung von Evotec./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EVOTEC SE
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
4,52 €
Abst. Kursziel*:
121,04%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
4,48 €
Abst. Kursziel aktuell:
123,02%
Analyst Name::
Charles Weston
KGV*:
-
