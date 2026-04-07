Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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07.04.2026 13:43:56

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall schätzt, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken ist. Dies schrieb sie am Dienstag mit Blick auf die Anfang Mai erwarteten Geschäftszahlen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
172,00 € 		Abst. Kursziel*:
45,35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
172,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,05%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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