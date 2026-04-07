Heidelberg Materials Aktie
|172,35EUR
|-5,65EUR
|-3,17%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall schätzt, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken ist. Dies schrieb sie am Dienstag mit Blick auf die Anfang Mai erwarteten Geschäftszahlen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
172,00 €
|
Abst. Kursziel*:
45,35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
172,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,05%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
12:27
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags stärker (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
03.04.26
|DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.04.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
02.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
02.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX am Mittag leichter (finanzen.at)