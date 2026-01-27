United Parcel Service Aktie

92,22EUR 2,14EUR 2,38%
United Parcel Service

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

27.01.2026 13:19:48

United Parcel Service Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 99 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die erste Einschätzung des Quartalsberichts sei positiv, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Der Quartalsgewinn habe die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 99,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 106,97 		Abst. Kursziel*:
-7,45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 106,97 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,45%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

