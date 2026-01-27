United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
27.01.2026 13:19:48
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 99 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die erste Einschätzung des Quartalsberichts sei positiv, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Der Quartalsgewinn habe die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 99,00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 106,97
Abst. Kursziel*:
-7,45%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 106,97
Abst. Kursziel aktuell:
-7,45%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse