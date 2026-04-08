SUSS MicroTec Aktie

55,20EUR 3,50EUR 6,77%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

08.04.2026 07:55:56

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,42 € 		Abst. Kursziel*:
6,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,07%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 55,20 6,77% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

