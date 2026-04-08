SUSS MicroTec Aktie
|55,20EUR
|3,50EUR
|6,77%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,42 €
|
Abst. Kursziel*:
6,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,07%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|07:55
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
