Continental Aktie

62,72EUR 0,00EUR 0,00%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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07.04.2026 11:58:29

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Conti dürfte stark ins Jahr gestartet sein, schrieb Akshat Kacker am Dienstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen. Die Aktie des Reifenherstellers ist sein "Top Pick" im Sektor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
62,34 € 		Abst. Kursziel*:
20,31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
62,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,58%
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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