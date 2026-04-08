AB InBev Aktie
|63,16EUR
|1,58EUR
|2,57%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem Gespräch mit dem Brauereikonzern vor einiger etwaigen Stille-Periode wegen bald wieder anstehender Quartalszahlen aktualisierte Trevor Stirling am Dienstag sein Bewertungsmodell. Er berücksichtigte dabei auch Wechselkurseffekte. Seine Ergebnisschätzung je Aktie (EPS) in Euro stieg für die Geschäftsjahre 2026 und 2027. Seine Schätzung für das in US-Dollar ausgewiesene EPS 2026 und 2027 fiel, und damit auch sein US-Dollar-Kursziel. Es lautet nun 96 statt 97 Dollar./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
61,52 €
|
Abst. Kursziel*:
34,92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
63,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,41%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|07:41
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktuelle Aktienanalysen
|07:41
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07:03
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|06:53
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.