AB InBev Aktie

63,16EUR 1,58EUR 2,57%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

08.04.2026 07:41:18

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem Gespräch mit dem Brauereikonzern vor einiger etwaigen Stille-Periode wegen bald wieder anstehender Quartalszahlen aktualisierte Trevor Stirling am Dienstag sein Bewertungsmodell. Er berücksichtigte dabei auch Wechselkurseffekte. Seine Ergebnisschätzung je Aktie (EPS) in Euro stieg für die Geschäftsjahre 2026 und 2027. Seine Schätzung für das in US-Dollar ausgewiesene EPS 2026 und 2027 fiel, und damit auch sein US-Dollar-Kursziel. Es lautet nun 96 statt 97 Dollar./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
61,52 € 		Abst. Kursziel*:
34,92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
63,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,41%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

07:41 AB InBev Outperform Bernstein Research
07.04.26 AB InBev Buy UBS AG
07.04.26 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
