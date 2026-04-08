Heidelberg Materials Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Dem Analysten Julian Radlinger zufolge dürfte der Jahresstart schwierig gewesen sein. Dies schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht des Baustoffkonzerns für das erste Quartal./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169,70 €
|
Abst. Kursziel*:
53,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
184,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,27%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
Analysen zu Heidelberg Materials
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
