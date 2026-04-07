NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen für das erste Quartal und in Erwartung geringerer Erträge des Geldhauses habe er seine Gewinnprognosen der Jahre 2026 bis 2028 leicht reduziert, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:31 / BST



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