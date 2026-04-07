Wienerberger Aktie

23,04EUR -0,12EUR -0,52%
Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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07.04.2026 18:53:00

Wienerberger overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien des Baustoffkonzerns Wienerberger von 32,00 auf 30,00 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Overweight" wurde bestätigt.

Gegenwind von Seiten der Energiepreise sei nun eine größere Herausforderung, während seine Ergebnisprognose zuvor bereits unter den Konsensschätzungen und dem Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 gelegen habe, schrieb Analyst Pierre Rousseau in der am Dienstag vorgelegten Studie. Die Erholung des Wohnungsbaumarktes sei der wichtigste Wachstumstreiber für die Aktien - diese würde sich jedoch wohl weiter verzögern bzw. sei von der Zinsentwicklung abhängig.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,65 Euro für 2026, 1,98 Euro für 2027 und 2,58 Euro für 2028. Die Dividende soll sich für 2026 und 2027 auf 0,82 Euro pro Wertpapier sowie 0,88 Euro für 2028 belaufen.

Am Dienstag schlossen die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit minus 0,5 Prozent bei 23,04 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0061 2026-04-07/18:53

Zusammenfassung: Wienerberger AG overweight
Unternehmen:
Wienerberger AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
overweight 		Kurs*:
23,04 € 		Abst. Kursziel*:
30,21%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
23,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,10%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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