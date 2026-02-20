United Parcel Service Aktie
|98,03EUR
|0,06EUR
|0,06%
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
United Parcel Service Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 128 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Outperform
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 128,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 115,54
|
Abst. Kursziel*:
10,78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 115,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|07:16
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|07:16
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|07:16
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|98,01
|0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:18
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|19.02.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|KRONES Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG