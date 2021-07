Die Experten der Erste Group haben die Aktien des Versorgers Verbund mit "Hold" wieder in ihre Bewertung aufgenommen, nachdem die Titel bisher "under review" gewesen waren. Das Kursziel liegt in der Studie des Analysten Petr Bartek bei 81,30 Euro je Titel.

In seiner Analyse geht Bartek nun unter anderem von höheren Energiepreisen aus. Im Diskontierten-Cashflow-Bewertungsmodell schraubte er zudem bei den langfristigen Erwartungen und beim "Terminal Value".

Mit Hinblick auf die kommenden drei Jahre erwartet die Erste Group einen Gewinn je Aktie von 1,86 Euro für 2021. Für 2022 sind es 2,62 Euro und für 2023 liegt die Schätzung bei 2,84 Euro. Die Dividendenschätzungen liegen bei 0,93 Euro je Titel für 2021. Für die beiden Folgejahre belaufen sie sich auf 1,44 und 1,56 Euro je Wertpapier.

Am Dienstag waren die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 81,50 Euro aus dem Handel gegangen.

