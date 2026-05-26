Die Analysten von Barclays haben sowohl das Anlagevotum "Underweight" als auch das Kursziel von 26,10 Euro für die Aktie der heimischen Post bestätigt. Der zuständige Experte Marco Limite veränderte sein Bewertungsmodell nach den vorgelegten Erstquartalszahlen der Post kaum. Barclays sieht die Bewertung der Post-Aktie weiterhin als teuer an, da sie mit einem Kursgewinnverhältnis von 17 für 2026 gehandelt wird und das Gewinnpotenzial mittelfristig flach sei.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,90 Euro für 2026 sowie 1,89 bzw. 1,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,83 Euro für 2026 sowie 1,82 bzw. 1,87 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Dienstag im Frühhandel notierten die Post-Titel an der Wiener Börse bei 31,50 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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