Österreichische Post Aktie

31,95EUR 0,35EUR 1,11%
Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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26.05.2026 09:35:00

Österreichische Post Underweight

Die Analysten von Barclays haben sowohl das Anlagevotum "Underweight" als auch das Kursziel von 26,10 Euro für die Aktie der heimischen Post bestätigt. Der zuständige Experte Marco Limite veränderte sein Bewertungsmodell nach den vorgelegten Erstquartalszahlen der Post kaum. Barclays sieht die Bewertung der Post-Aktie weiterhin als teuer an, da sie mit einem Kursgewinnverhältnis von 17 für 2026 gehandelt wird und das Gewinnpotenzial mittelfristig flach sei.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,90 Euro für 2026 sowie 1,89 bzw. 1,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,83 Euro für 2026 sowie 1,82 bzw. 1,87 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Dienstag im Frühhandel notierten die Post-Titel an der Wiener Börse bei 31,50 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/ger

ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at

AFA0017 2026-05-26/09:35

Zusammenfassung: Österreichische Post AG Underweight
Unternehmen:
Österreichische Post AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
26,10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
31,85 € 		Abst. Kursziel*:
-18,05%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
31,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,18%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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