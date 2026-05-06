Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dem Hersteller von Windkraftanlagen sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Umsatz, Marge und in der Folge auch bereinigtes operativen Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
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Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
215,00 DKK
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
25,52 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
193,65 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Lucas Ferhani
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KGV*:
-
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