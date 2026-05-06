Vestas Wind Systems A-S Aktie

25,83EUR -0,06EUR -0,23%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 13:26:32

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen belassen. Ein gutes erstes Quartal stärke das Vertrauen in seinen positiven Investitionsansatz für den Windkraft-Anlagenbauer, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
212,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
193,65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

mehr Nachrichten