NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen belassen. Ein gutes erstes Quartal stärke das Vertrauen in seinen positiven Investitionsansatz für den Windkraft-Anlagenbauer, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.