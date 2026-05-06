Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
06.05.2026 13:26:32
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen belassen. Ein gutes erstes Quartal stärke das Vertrauen in seinen positiven Investitionsansatz für den Windkraft-Anlagenbauer, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
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Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
212,00 DKK
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
25,52 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
193,65 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Akash Gupta
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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