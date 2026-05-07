NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 212 auf 216 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Windturbinenhersteller habe im ersten Quartal mit seinen Margen beeindruckt und mache gute Fortschritte auf dem Weg zu seinen mittelfristigen Zielen, schrieb Akash Gupta in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2026 und 2027 etwas./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.