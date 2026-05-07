Vestas Wind Systems A-S Aktie

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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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07.05.2026 07:27:46

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 212 auf 216 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Windturbinenhersteller habe im ersten Quartal mit seinen Margen beeindruckt und mache gute Fortschritte auf dem Weg zu seinen mittelfristigen Zielen, schrieb Akash Gupta in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2026 und 2027 etwas./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
216,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
193,65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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