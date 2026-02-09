Vestas Wind Systems A-S Aktie

21,65EUR -0,56EUR -2,52%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

09.02.2026 09:37:20

Vestas Wind Systems A-S Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 185 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Das laufende Geschäftsjahr des Windturbinen-Herstellers dürfte erneut ein klassisches Vestas-Jahr werden, mit einem Ergebnis, das vor allem im zweiten Halbjahr zum Tragen komme, schrieb John Kim in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
185,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,71 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
164,70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
John Kim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:37 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
07:11 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Vestas Wind Systems A-S 21,76 -2,03% Vestas Wind Systems A-S

