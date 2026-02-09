Vestas Wind Systems A-S Aktie
|21,65EUR
|-0,56EUR
|-2,52%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 185 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Das laufende Geschäftsjahr des Windturbinen-Herstellers dürfte erneut ein klassisches Vestas-Jahr werden, mit einem Ergebnis, das vor allem im zweiten Halbjahr zum Tragen komme, schrieb John Kim in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
185,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
164,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
John Kim
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|21,76
|-2,03%
