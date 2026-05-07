Vestas Wind Systems A-S Aktie

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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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07.05.2026 12:35:10

Vestas Wind Systems A-S Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 236 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftnalgen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee der Quartalsbilanz. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um etwa 5 Prozent per annum an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
236,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
194,20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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