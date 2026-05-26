LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 606 auf 575 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT



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