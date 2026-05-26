LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 22,60 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Dominic Nash sieht bei den Spaniern eine Investmentchance, die es innerhalb einer Generation wohl nur einmal gebe, wie er am Montag schrieb. Iberdrola sei als Versorger ein "Gold-Standard". Das Gewinnwachstum dürfte mit annähernd 11 Prozent bis 2030 überdurchschnittlich ausfallen und damit sowohl die Konzernziele als auch die Markterwartungen toppen. Zudem könne Iberdrola im "Superzyklus" dank Energiewende, KI-Strombedarf und Versorgungssicherheit die Konkurrenz bei der Gesamtrendite inklusive Ausschüttungen weiter abhängen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 01:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT



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