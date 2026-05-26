Swiss Re Aktie
|132,80EUR
|-0,80EUR
|-0,60%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 113 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
113,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
120,05 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5,87%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
121,05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,65%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:28
|SLI aktuell: SLI legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
22.05.26
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI letztendlich fester (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: SLI nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)