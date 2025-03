NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Auf den ersten Blick attestierte Analyst Jose Asumendi dem Autobauer am Dienstag einen konservativen Ausblick auf das Jahr 2025. Die Jahreszahlen hätten beim Umsatz in etwa die Markterwartungen erfüllt und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) leicht übertroffen. Stark ausgefallen sei zum Jahresende hin die Entwicklung der Netto-Barmittel./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 06:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 06:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.