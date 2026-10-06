Unilever Aktie
|53,65EUR
|0,30EUR
|0,56%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Obendrein steht die Aktie des Lebensmittelherstellers auf der "Analyst Focus List" der US-Bank und erhielt im September, in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen, zudem den Status "Positive Catalyst Watch". Sie rechne für das dritte Quartal mit einem Mengenwachstum von 2,9 Prozent und liege damit über dem Bloomberg-Konsens von 2,4 Prozent, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Preisgestaltung zu einem wesentlichen Wachstumstreiber geworden sein. Das flächenbereinigtes Wachstum sieht die Analystin daher bei 5 Prozent./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45,47 £
|
Abst. Kursziel*:
25,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45,61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,97%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|28.07.26
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|Unilever Hold
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|05.08.26
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