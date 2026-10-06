Lufthansa Aktie
|7,53EUR
|-0,01EUR
|-0,08%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Lufthansa-Aktie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Berichterstattung der europäischen Fluggesellschaften zum dritten Quartal dürfte gemischt ausfallen, erwartet Alex Irving laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Nachfrage sei robust und profitiere im Nordatlantikgeschäft von einer niedrigeren Vergleichsbasis des Vorjahres. Dies werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise zunichtegemacht, was erheblichen Gegenwind für die Ergebnisse im kommenden Jahr bedeute. Mit Blick auf die deutsche Fluggesellschaft sieht er die Jahresziele betreffend Risiken./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,56 €
|
Abst. Kursziel*:
19,08%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,52%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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05.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
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05.10.26
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|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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Analysen zu Lufthansa AG
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|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,53
|-0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.