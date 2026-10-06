Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Rio Tinto in einem Ausblick auf das dritte Quartal von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 6600 auf 6500 Pence gesenkt. Das Angebot der Minen habe sich im bisherigen Jahresverlauf trotz Störungen wie dem Nahostkonflikt oder Wetterkatastrophen als recht widerstandsfähig erwiesen, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Einhaltung der wichtigsten Produktionsziele scheine überwiegend möglich, auch hinsichtlich der Kosten. Da sei zwar wegen Treibstoffkosten oder Verbrauchsmaterialien mit Werten am oberen Ende der Prognosespannen zu rechnen, gravierende Kostenexplosionen seien aber nicht zu erwarten. Für Rio Tinto rechnet der Analyst mit Blick auf Eisenerz mit einem nun geringeren Abwärtsrisiko für die Jahresziele./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
65,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
71,83 £
|
Abst. Kursziel*:
-9,51%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
72,24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,02%
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
08:50
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Rio Tinto auf 'Sector Perform' und senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
05.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|85,13
|-0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.