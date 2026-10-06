Ryanair Aktie
|23,80EUR
|0,41EUR
|1,75%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Berichterstattung der europäischen Fluggesellschaften zum dritten Quartal dürfte gemischt ausfallen, erwartet Alex Irving laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Nachfrage sei robust und profitiere im Nordatlantikgeschäft von einer niedrigeren Vergleichsbasis des Vorjahres. Dies werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise zunichtegemacht, was erheblichen Gegenwind für die Ergebnisse im kommenden Jahr bedeute. Die irische Fluggesellschaft Ryanair sei von der Treibstoffkrise am wenigsten betroffen und werde dadurch gestützt, dass sie die stärkste Bilanz und die höchste Absicherungsquote in der europäischen Luftfahrtbranche habe./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22,30 €
|
Abst. Kursziel*:
34,53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
22.09.26
|Betreiber prüft kleineres Terminal für Flughafen Dresden (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Triebwerksschaden sorgt für neue Fragen (dpa-AFX)
|
21.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ryanair auf 30 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
20.07.26
|Ryanair-Aktie fällt: Gewinn stürzt ab - teures Kerosin belastet Bilanz - auch Kurse von Lufthansa und Co. sinken (dpa-AFX)
|
20.07.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX)
|
20.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32,50 Euro (dpa-AFX)
|
20.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 29 Euro (dpa-AFX)
|
10.07.26
|Ryanair-Aktie dennoch fester: Maschine dreht nach Zwischenfall mit Fenster um (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|23,72
|1,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.