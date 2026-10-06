BP Aktie
|6,56EUR
|-0,06EUR
|-0,95%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für BP von 675 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutliche Anstieg der Cashflows in der europäischen Öl- und Gasbranche im dritten Quartal dürfte dem Markt bekannt sein, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Trends der drei wichtigsten Gewinntreiber Öl, Gas und Raffineriemargen hätten über den Konsensschätzungen gelegen, und zudem sei der Handel eine zusätzliche Quelle für Aufwärtspotenzial, insbesondere bei Flüssiggas. Seine aktualisierten Preisprognosen hätten zu einem durchschnittlichen Anstieg der Geschäftsjahresschätzungen geführt und obendrein habe er seine Bewertungsmodelle weiter in die Zukunft verschoben. Für seine Kursziele bedeute dies alles einen Anstieg von im Schnitt 7 Prozent./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,56 £
|
Abst. Kursziel*:
25,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,97%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,57
|-0,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|11:57
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:56
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:55
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:54
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:54
|Eni Buy
|UBS AG
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|11:51
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG