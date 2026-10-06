Sartorius Stedim Biotech Aktie
|218,80EUR
|8,80EUR
|4,19%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Charles Weston überarbeitete am Montag sein Bewertungsmodell für den Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius sowie für dessen französische Tochter Sartorius Stedim Biotech. Damit trug er den Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle sowie der Mattek-Übernahme und Wechselkursveränderungen Rechnung. Für 2026 sei der Einfluss auf seine Umsatzprognosen minimal und für die Folgejahre moderat positiv./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
217,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
218,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,02%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|218,80
|4,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.