Sartorius Stedim Biotech Aktie

218,80EUR 8,80EUR 4,19%
Sartorius Stedim Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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06.10.2026 08:44:38

Sartorius Stedim Biotech Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Charles Weston überarbeitete am Montag sein Bewertungsmodell für den Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius sowie für dessen französische Tochter Sartorius Stedim Biotech. Damit trug er den Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle sowie der Mattek-Übernahme und Wechselkursveränderungen Rechnung. Für 2026 sei der Einfluss auf seine Umsatzprognosen minimal und für die Folgejahre moderat positiv./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
217,80 € 		Abst. Kursziel*:
-3,58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
218,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,02%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:44 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
28.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

Sartorius Stedim Biotech 218,80 4,19% Sartorius Stedim Biotech

Aktuelle Aktienanalysen

09:27 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:14 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:07 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
08:35 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 Linde Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
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