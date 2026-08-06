NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die operative Entwicklung des Informationsdienstleisters für das Rechtswesen, Steuern und Gesundheit sei beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwoch. Die bestätigten Jahresziele spiegelten wie erwartet höhere Investitionen im zweiten Halbjahr wider./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTC



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