Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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02.07.2026 06:56:34

Zalando Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen des Online-Modehändlers am 4. August sieht Frederick Wild seine bereinigte operative Ergebnisprognose (Ebit) ein Prozent über dem Konsens, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick schrieb. Die Bewertung werde dem erheblichen Gewinnpotenzial weiter nicht gerecht, welches sich im zweiten Halbjahr und 2027 klarer herauskristallisieren sollte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,77 € 		Abst. Kursziel*:
20,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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