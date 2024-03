NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 165 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Während Konkurrenten ihre langfristigen Margenerwartungen mit größerer Vorsicht kalibrierten, verschiebe der Sportartikelhersteller seine Ziele weiter nach oben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Allerdings scheine die Aktie schon einige Erfolge über die erklärten Ziele hinaus einzupreisen./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 15:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 15:09 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.