NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach der Berichtssaison der Sportartikelhersteller auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Konsumschwäche und die Suche nach günstigen Preisen hielten in den Vereinigten Staaten an, und die Auftragsbücher in den USA sowie in Europa seien durch die Normalisierung der Lagerbestände rückläufig, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Markenhersteller investierten in Innovation sowie Marketing für die Sportereignisse im Sommer und hofften auf eine stärkere Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 20:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 10:30 / UTC





