NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1797 auf 2152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in der zweiten Jahreshälfte 2024 starke Dynamik sollte 2025 erst einmal anhalten, schrieb Analyst Hannes Leitner in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen des Zahlungsdienstleisters. Er erhöhte seine Schätzungen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 17:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 17:23 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.