BNP Paribas Aktie
|87,17EUR
|-0,55EUR
|-0,63%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal kürzte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen bis 2027, vor allem wegen schwächerer Ergebnisse der Leasing-Tochter Arval. Für 2028 ließ sie diese aber weitgehend unverändert und für 2029 wurden sie wegen des Effekts höherer Aktienrückkäufe erhöht. BNP bleibt vor diesen Hintergründen ihr bevorzugter Branchenwert in Frankreich./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
87,39 €
|
Abst. Kursziel*:
37,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,66%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
13:20
|ROUNDUP: Aktienhandel bleibt für BNP Paribas wichtiger Treiber - Aktienrückkäufe (dpa-AFX)
|
27.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 freundlich (finanzen.at)
|
26.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|20:34
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:34
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:34
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|87,17
|-0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:34
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:30
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|16:45
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:44
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:10
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG