BNP Paribas Aktie

87,17EUR -0,55EUR -0,63%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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28.10.2026 20:34:44

BNP Paribas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal kürzte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen bis 2027, vor allem wegen schwächerer Ergebnisse der Leasing-Tochter Arval. Für 2028 ließ sie diese aber weitgehend unverändert und für 2029 wurden sie wegen des Effekts höherer Aktienrückkäufe erhöht. BNP bleibt vor diesen Hintergründen ihr bevorzugter Branchenwert in Frankreich./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
87,39 € 		Abst. Kursziel*:
37,32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
87,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,66%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
08:17 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

BNP Paribas S.A. 87,17 -0,63% BNP Paribas S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

20:34 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:38 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
17:31 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
17:30 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
17:25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:20 TRATON Kaufen DZ BANK
17:07 BASF Kaufen DZ BANK
17:06 Symrise Kaufen DZ BANK
17:05 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
16:45 Under Armour Buy UBS AG
16:44 Coca-Cola Buy UBS AG
16:06 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
15:08 United Parcel Service Buy UBS AG
14:10 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:07 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
12:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
12:57 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
12:35 GSK Outperform Bernstein Research
12:06 Novartis Neutral UBS AG
12:05 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12:05 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
12:04 Unilever Sell UBS AG
12:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 Santander Buy UBS AG
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:02 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:49 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
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