Evonik Aktie

14,85EUR -0,24EUR -1,59%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

25.09.2025 18:19:01

Evonik Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 16,40 auf 15,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe als erster in der Branche eingestanden, dass sich das schwache Nachfrageumfeld auch im dritten Quartal fortgesetzt habe, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich Evoniks gesenkter Jahresziele. Counihan befürchtet, dass auch der Jahresanfang oder selbst die Zeit darüber hinaus keinen Auftrieb bringen könnten./rob/tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15,10 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,81 € 		Abst. Kursziel*:
1,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,68%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

