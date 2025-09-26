Evonik Aktie

26.09.2025 07:13:49

Evonik Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Mittelverwendung müsse überdacht werden, schrieb Sebastian Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung des Chemiekonzerns. Das dritte Quartal sei gekennzeichnet von Schwäche - durch die Bank./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,81 € 		Abst. Kursziel*:
8,04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:13 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:44 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.25 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
Evonik AG 14,91 0,47% Evonik AG

