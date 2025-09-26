Volvo AB Aktie

23,76EUR -0,49EUR -2,02%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

26.09.2025 07:19:07

Volvo AB (B) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker bestätigte zudem vor dem Quartalsbericht Mitte Oktober den Stempel "Positive Catalyst Watch" für die Papiere des Lkw-Bauers. Die Erwartungen an das dritte Quartal und das zweite Halbjahr erscheinen vernünftig, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Volvo stehe gut da./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

