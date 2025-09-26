Volvo AB Aktie
|23,76EUR
|-0,49EUR
|-2,02%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker bestätigte zudem vor dem Quartalsbericht Mitte Oktober den Stempel "Positive Catalyst Watch" für die Papiere des Lkw-Bauers. Die Erwartungen an das dritte Quartal und das zweite Halbjahr erscheinen vernünftig, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Volvo stehe gut da./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
330,00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
267,00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
23,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
267,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|23,76
|-2,02%
