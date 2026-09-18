Apple Aktie
|293,85EUR
|-0,10EUR
|-0,03%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
18.09.2026 08:27:51
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die anfänglichen Wartezeiten auf die bereits verfügbaren iPhone-18-Modelle Pro und Max sprächen für recht maue Nachfrage, schrieb David Vogt am Donnerstag./rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 337,00
|
Abst. Kursziel*:
-12,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 337,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,17%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|293,70
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