Bechtle Aktie
|33,54EUR
|0,10EUR
|0,30%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Erwartungsgemäß habe der IT-Dienstleister keine neuen kurz- oder mittelfristigen Ziele ausgegeben, schrieb Christopher Tong am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Im Fokus habe der Weg zu den Zielen bis 2030 gestanden. Tong rechnet mit einem guten Bericht zum dritten Quartal./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,62 €
|
Abst. Kursziel*:
24,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,22%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33,82
|1,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.