Apple Aktie
|284,65EUR
|-2,20EUR
|-0,77%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Es sei zwar noch sehr früh, die Trends bei den Vorbestellungen für die ab 18. September bereits verfügbaren Modelle der neuen iPhone-Generation erschienen schwächer als beim Vorgängermodell in der ersten Woche, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 17:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 17:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 332,27
|
Abst. Kursziel*:
2,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 332,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,33%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
11.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Dow Jones aktuell: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.09.26
|Apple-Aktie ein Tag nach Vorstellung des iPhone-Duo gesucht (dpa-AFX)
|
10.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)