Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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14.09.2026 07:48:19

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Es sei zwar noch sehr früh, die Trends bei den Vorbestellungen für die ab 18. September bereits verfügbaren Modelle der neuen iPhone-Generation erschienen schwächer als beim Vorgängermodell in der ersten Woche, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 17:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 17:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 340,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 332,27 		Abst. Kursziel*:
2,33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 332,27 		Abst. Kursziel aktuell:
2,33%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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