NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Es sei zwar noch sehr früh, die Trends bei den Vorbestellungen für die ab 18. September bereits verfügbaren Modelle der neuen iPhone-Generation erschienen schwächer als beim Vorgängermodell in der ersten Woche, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag./rob/ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 17:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 17:20 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.