ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das zweite Quartal des Stahlkonzerns sei ohne Überraschungen verlaufen, schrieb Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der starke, beruhigende Ausblick sei zudem weitgehend erwartet worden./ck/rob/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.