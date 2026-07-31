ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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31.07.2026 13:52:10

ArcelorMittal Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das zweite Quartal des Stahlkonzerns sei ohne Überraschungen verlaufen, schrieb Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der starke, beruhigende Ausblick sei zudem weitgehend erwartet worden./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
59,94 € 		Abst. Kursziel*:
-1,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
60,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,80%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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