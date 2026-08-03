ArcelorMittal Aktie
|62,80EUR
|1,82EUR
|2,98%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Qartal von 65 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kurz- wie langfristigen Aussichten für den Stahlhersteller seien ermutigend, schrieb Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die mit der Elektrifizierung und der Energiewende verbundene Nachfrage verleihe Rückenwind. Das verspreche strukturell höhere Ergebnisse und Bewertungen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62,88 €
|
Abst. Kursziel*:
12,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,06%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
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|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|62,72
|2,85%
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