ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat ArcelorMittal nach dem Abschluss des Verkaufs des kasachischen Bergerks Temirtau an die Investmentgesellschaft QIC auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Er habe bezweifelt, dass der Stahlkonzern eine nennenswerte Gegenleistung für Temirtau erhalten würde, als die Regierung zum Zeitpunkt des Brandes in der Mine, deren Verstaatlichung angekündigt hatte, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Summe von nun knapp einer Milliarde US-Dollar an zurückerhaltenen Barmitteln aus zurückgezahlten Krediten und Eigenkapital seien ein gutes Ergebnis./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 09:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 09:28 / GMT





