NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 23,50 auf 25,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene rät Anlegern in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung zum vergangenen Quartal, bei europäischen Stahl- und Bergbautiteln selektiv zu bleiben. Der Fokus sollte auf den Barmittelzuflüssen, den Erträgen und der Unterstützung durch die Bewertungen in einem unsicheren Geschäftsumfeld liegen. Die Markterwartungen an umfangreiche wirtschaftspolitische Interventionen Chinas, die in den letzten Monaten die Rohstoffpreise angetrieben hätten, seien enttäuscht worden. Für Unsicherheit habe zudem der Ausgang der US-Wahlen im November gesorgt. Greenes Branchenfavoriten sind Glencore, Rio Tinto und Norsk Hydro./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.