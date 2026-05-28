Aroundtown Aktie
|2,59EUR
|-0,01EUR
|-0,46%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Boissier attestierte dem Immobilienunternehmen am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht ein stabiles Mietwachstum bei konstanten Leerständen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2,45 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,26%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
Analysen zu Aroundtown SA
|12:34
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:55
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|20.05.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
