Aroundtown Aktie
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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,8 Euro auf "Hold" belassen. Den Quartalsbericht des Gewerbeimmobilien-Spezialisten betrachte er insgesamt als neutral, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Fokus liege weiterhin auf einer Verbesserung der Portfolioqualität durch Immobilienverkäufe./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2,80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,53 €
|
Abst. Kursziel*:
10,58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,37%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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